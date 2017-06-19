В проекте по пересадке головы произошел неожиданный поворот

Операция по пересадке головы пройдёт в Китае. Об этом сообщил российский участник хирургической операции Валерий Спиридонов. Слова программиста передаёт телеканал РЕН ТВ

Спиридонов не исключил, что он не станет первым в мире человеком, кому будет проведена операция по пересадке головы.

«Если эта операция состоится, она будет проведена в Китае. Потому что там это финансируется на государственном уровне. Под это выделена целая клиника. Однако, кто будет первым пациентом, я вам не могу сказать доподлинно. Потому что есть такое подозрение, что китайское правительство захочет первым иметь своего человека», — заявил Спиридонов.

Своё заявление Спиридонов сделал на научно-популярном фестивале в Москве «Гик-Пикник». Пересадка головы должна состояться в декабре 2017 года. Операцию будет проводить итальянский хирург Сержио Канаверо. Специалист уже проводил подобные операции на обезьянах и мышах.