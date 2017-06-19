Ученые обвинили Китай в холодном лете

Ученые установили причину аномально холодного лета в 2017 году. Специалисты пришли к выводу, что это произошло из-за китайского спутника «Мо-Цзы», который использовали в экспериментах по квантовому перемещению. Об этом сообщает "Национальная служба новостей".

Результаты исследований ученых показали, что, когда спутник работал в полную силу, погода начинала заметно ухудшаться, шли ливни, наблюдались штормовые ветра.

По данным метеорологов, холодную погоду могли вызвать отрицательные аэроионы. Но они также утверждают, что в скором времени погода должна наладиться, так как концентрация частиц в атмосфере должна нормализоваться в ближайшем будущем.

Ранее «Мо-Цзы» был запущен на высоту от 4 до 6 тысяч метров. В этом районе было зафиксировано многократное превышение уровня отрицательных аэроионов.

В понедельник, 19 июня, в Москве был объявлен желтый уровень опасности из-за непогоды. По прогнозам Гидрометцентра России, в столице ожидается гроза. При этом температура в городе днем поднимется до 20…22 градусов тепла. Ветер западный до 7-12 м/с. Ночью ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь.

Кроме того, желтый уровень погодной опасности также объявлен во Владимирской, Ивановской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Тамбовской и Тверской областях.