Красные камикадзе: ученые обещают быструю смерть колонизаторам Марса

Первые марсианские колонисты обязательно погибнут, причем - в очень короткие сроки. К такому выводу пришла группа ученых. По их мнению, максимальный срок жизни пионеров Красной планеты - 10 недель.

Ученые полагают, что жилые модули колонистов, которые сейчас разрабатываются на Земле, не учитывают множества нюансов, которые сыграют решающую роль в вопросе выживаемости. В качестве основной причины называется медленная утечка кислорода, в результате которой колонисты погибнут на 68-й день миссии.

Впрочем, все может закончиться и еще раньше. На пути к Марсу космический корабль подвергнется мощному воздействию солнечной радиации, космонавты получат большую дозу облучения, разовьется лучевая болезнь и даже если кто-то достигнет цели путешествия, финал окажется очень быстрым.