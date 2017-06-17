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В NASA сообщили об изменении цвета Черного моря
Фото: NASA
Черное море изменило цвет и, как можно наблюдать на снимке из космоса, приобрело бирюзово-жемчужные оттенки, передает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).
Особенно сильные цветовые разводы наблюдаются у берегов Румынии, Болгарии и Украины.
Изменения связаны с цветением кокколитофоридов - планктонных водорослей, на поверхности которых откладывается карбонат кальция.
Из-за этого микроскопические организмы при массовом цветении как бы разбавляют воды Черного моря. А поскольку их движения определяются течениями, из космоса это похоже на гигантские "вихри".
Наблюдаемое явление в море - "штатное" для июня, хотя в этом году оно необычайно яркое, отмечают ученые. Между тем активное цветение водорослей может привести к нехватке кислорода в воде, что может нанести вред морским обитателям.
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