В NASA сообщили об изменении цвета Черного моря

Черное море изменило цвет и, как можно наблюдать на снимке из космоса, приобрело бирюзово-жемчужные оттенки, передает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США ( NASA ).

Особенно сильные цветовые разводы наблюдаются у берегов Румынии, Болгарии и Украины.

Изменения связаны с цветением кокколитофоридов - планктонных водорослей, на поверхности которых откладывается карбонат кальция.

Из-за этого микроскопические организмы при массовом цветении как бы разбавляют воды Черного моря. А поскольку их движения определяются течениями, из космоса это похоже на гигантские "вихри".

Наблюдаемое явление в море - "штатное" для июня, хотя в этом году оно необычайно яркое, отмечают ученые. Между тем активное цветение водорослей может привести к нехватке кислорода в воде, что может нанести вред морским обитателям.