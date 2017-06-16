Найден «эликсир молодости» будущего

Американские ученые нашли перспективный метод повышения продолжительности жизни, который, по их мнению, будет использоваться в будущем. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Cell, кратко о нем сообщает EurekAlert!.

Специалисты полагают, что люди смогут принимать пищевые добавки, содержащие полученные из кишечника бактерии. Уже сегодня, согласно исследованию специалистов, существуют штаммы микроорганизмов, которые способствуют замедлению росту раковых опухолей и накоплению бета-амилоидов — соединений, связанных с развитием болезни Альцгеймера.

К подобным выводам ученые пришли, проведя эксперименты на свободноживущей нематоде (Caenorhabditis elegans) — простом организме, моделирующем старение человека. В организме червей содержалась кишечная палочка, у данных бактерий специалисты следили за активностью около четырех тысяч генов. Удаление 29 из них повышало продолжительность жизни нематоды, а активизация 12 оказалась связанной с замедлением роста роковых опухолей и предотвращению накопления бета-амилоидов.

Исследователи полагают, что, основываясь на данных результатах, в будущем возможна разработка бактериальных препаратов, замедляющих процесс старения.