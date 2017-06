Ученые: Восьмое чудо света можно восстановить

Исследователи из Национальной библиотеки Новой Зеландии уточнили местонахождение Розовых и Белых террас, которые до конца 19-го века воспринимались многими современниками как восьмое чудо света, а после считались навсегда потерянными. Об этом пишет National Geographic со ссылкой на статью, опубликованную в журнале Journal of the Royal Society of New Zealand.