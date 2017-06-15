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Ученые: Восьмое чудо света можно восстановить
Фото: Белые террасы, 1884
Исследователи из Национальной библиотеки Новой Зеландии уточнили местонахождение Розовых и Белых террас, которые до конца 19-го века воспринимались многими современниками как восьмое чудо света, а после считались навсегда потерянными. Об этом пишет National Geographic со ссылкой на статью, опубликованную в журнале Journal of the Royal Society of New Zealand.
Розовые и белые террасы на озере Ротомахана в Новой Зеландии, представлявшие собой каскадный набор пород, когда-то были крупнейшим в мире месторождением кварцевого агломерата. Произошедшее в 1886 году извержение вулкана Таравера разрушило террасы.
Некоторые исследователи считают, что чудо природы можно "воскресить". Изучив записи 1859 года в дневнике картографа Фердинанда фон Хоштеттера, который был нанят правительством Новой Зеландии для исследования островов, ученые пришли к выводу, что террасы находятся на расстоянии десяти метров ниже современного уровня озера Ротомахана и, вполне возможно, пережили извержение Таравера.
- Мы уверены, что верно определили местонахождение террас. И сегодня мы ближе к ним, чем когда-либо, - говорит исследователь Рекс Банн.
Ранее предполагалось, что восьмое чудо света "похоронено" на дне Ротомахана.
Справка "РГ"
Розовые и белые террасы были, по сути, подножием действующего вулкана Таравера. Последний раз он извергался в 1981 году. На вершине Таравера располагается трещина глубиной 130 метров.
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