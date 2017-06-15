Уфологи: На Марсе обнаружен огромный краб

Специалисты NASA всерьез заинтересовались изображением, сделанным марсоходом Curiosity на поверхности «красной планеты».

В объектив устройства попал огромный морской «краб-монстр».

Ролик с марсианским крабом был опубликован на YouTube, где активно набирает популярность. Однако многие пользователи сети воспринимают увиденное как шутку или монтаж.

«Почему-то все снимки с Curiosity публикуются в хорошем качестве, кроме тех, которые появляются на YouTube и на которых находится что-то якобы живое», – справедливо отмечают пользователи.

Некоторые из них уже начали строиться догадки, что же именно находится на фото. По мнению одних, это камень. Другие же умудрились разглядеть на снимке Санта-Клауса.

Ранее уфологи обнаружили на обратной стороне Луны «город пришельцев».