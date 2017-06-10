Палеонтологи нашли окаменелый гриб времен динозавров

Ученые из Иллинойсского университета в Урбана-Шампейне обнаружили в Бразилии самый старый ископаемый гриб, возраст которого составляет 115 миллионов лет. С подробностями можно ознакомиться в PLOS One.

Гриб был обнаружен в нижнемеловой формации Крато в Бразилии. Его высота составляет всего 5 см, при этом сам гриб невероятно хорошо сохранился. Ученые предположили, что он рос на берегу реки, а затем упал в воду, возможно, из-за муссонных дождей. После этого гриб достиг лагуны, где оказалась в перенасыщенной солями воде и постепенно минерализовался.

«Скорее всего, гриб оказался в лагуне, вода которой очень соленая и не содержит кислорода. Только в таких условиях могли сохраниться его мягкие ткани», – сообщил автор исследования Сэм Хэдс.

Специалисты добавили, что 115 миллионов лет назад гриб рос на суперконтиненте Гондвана, который затем начал дробиться, образуя все известные нам современные континенты. Как раз в это время появились самые первые растения. Обнаруженный гриб палеонтологи назвали Gondwanagaricites magnificus, что означает «великолепный ископаемый гриб из Гондваны». Ученые отметили, что окаменелый гриб очень похож на современные грибы из семейства строфариевых, однако нет никакого способа узнать, было ли ископаемый гриб съедобным.

Возраст предыдущего самого старого гриба насчитывал 99 миллионов лет, при этом все ископаемые были обнаружены исключительно в янтаре.