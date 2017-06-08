Человек разумный оказался старше на 100 000 лет

Останки Homo sapiens, похожего на современного человека, обнаружены археологами в Марокко, сообщает AFP . Ученые установили, что им 300 000 лет, то есть человеческий род постарел сразу на 100 000.

«Эта находка — самая древняя из всех, которые когда-либо были сделаны в Африке или в других регионах», — говорит директор отдела человеческой эволюции Института Макса Планка в Лейпциге.

К своему удивлению археологи пришли к выводу, что лицо древнего человека не отличается от наших современников. Различия имеются только в форме черепа. «Так что, окажись он среди нас в шляпе, его можно было бы признать за своего», — шутят ученые.