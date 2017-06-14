Ученые доказали существование снега на Марсе

Ученые сделали неожиданное открытие. Они обнародовали данные от зондов и посадочных аппаратов.

Исследование японских специалистов опубликовано в научном журнале ToDay News Ufa. Специалисты обнаружили на Марсе снег. Правда он не похож с нашим по кристаллической структуре. К образованию снегоподобного вещества приводят резкие перепады атмосферного давления. Марсианский снег состоит из двуокиси углерода, а не из влаги.

Может быть, в будущем человечество сможет встречать Новый год на Красной планете. Астрономы ранее заявляли, что сегодняшний климат на Марсе соответствует состоянию Земли миллиарды лет назад. Возможно, что через тысячу лет на планете произойдут значительные изменения.