Иммунотерапия победила самый агрессивный тип рака груди

Американские медики рассказали об успешном подавлении тройного негативного рака молочной железы (самой агрессивной формы рака груди) при помощи антител, "натравливающих" иммунитет на раковые клетки. О результатах этих опытов они сообщили на конференции Американского общества клинической онкологии в Чикаго.

"Препарат подействовал не на всех, а лишь на некоторых женщин, с которыми мы работали, но во всех этих случаях он очень хорошо справился с задачей подавления рака и его действие было стабильным на протяжении долгого времени. Иммунотерапия вызывает меньше побочных эффектов и сильнее продлевает жизнь, чем химиотерапия, и она может помочь женщинам переломить ход сражения с раком груди", — заявила Сильвия Адамс (Sylvia Adams) из университета Нью-Йорка.

Напомним, что в последние годы молекулярные биологи и медики начали возлагать особые надежды в борьбе с раком, аллергией, диабетом и другими пока неизлечимыми заболеваниями на так называемую иммунотерапию. Суть метода очень проста: учёные пытаются натравить иммунитет человека на раковые клетки, используя различные антитела, живые микробы и ряд других "приманок".

Адамс и её коллеги работали с одним из первых препаратов такого типа – пембролизумабом, созданным для борьбы с раком лёгких, меланомой и прочими видами рака кожи, а также лимфомой. Эти антитела действуют не на опухоль, а на иммунные клетки — они блокируют работу особых белков на их поверхности, ограничивающих их агрессивность.

Высокая эффективность этих антител заставила исследователей задуматься о возможности его применения при борьбе с самыми агрессивными формами рака груди на последних стадиях его развития, когда "взбунтовавшиеся" клетки начинают покидать опухоль и распространяться по организму.

Для проверки этой теории специалисты набрали две группы из числа женщин, страдавших двумя разными подвидами тройного негативного рака молочной железы, и попытались остановить рост опухоли и подавить развитие метастаз.

Как показали тесты, антитела смогли сократить размеры опухоли на 30% у примерно 5% женщин из одной группы и 23% — из другой, а остановить рост метастаз удалось у 21% и 17% пациентов соответственно. Благодаря этому лечению все женщины, на кого подействовал пембролизумаб, прожили как минимум год или дольше после завершения терапии, сообщает РИА Новости

Главным преимуществом этого препарата, как рассказывает Адамс, стало то, что он очень хорошо переносится организмом – в среднем около 10% участниц эксперимента были вынуждены отказаться от его приема из-за сильных побочных эффектов. Для химиотерапии этот показатель в разы больше, что сильно ограничивает её применение и эффективность.

По мнению Адамс, другие антитела, специально разработанные для борьбы с раком груди, смогут достичь ещё более впечатляющих результатов, что даст новую надежду на спасение и выживание для женщин, находившихся раньше в безнадежной ситуации.

Кстати, ранее были выявлени кишечные бактерии, которые повышают эффективность иммунотерапии рака.

Напомним также, что исцелению от рака груди способствует уменьшение жиров в рационе питания, особенно в юном возрасте.