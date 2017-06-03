Ученые доказали существование параллельных Вселенных

Группа исследователей из Великобритании и США нашла доказательство возможного существования вселенной, параллельной нашей.

Согласно данным исследования, опубликованным на сайте университета Корнелла, во Вселенной находится так называемое «холодное пятно» - место, где концентрация галактик гораздо ниже, чем в других участках.

Ученые считают, что это место может быть своеобразным «синяком» на ткани нашей Вселенной. Они предполагают, что именно в этом месте еще на этапе зарождения наша Вселенная столкнулась с другой.

Теория параллельных вселенных подразумевает, что они могут параллельно развиваться, находясь в разных пространственно-временных континуумах.

Ученые из Оксфорда и Института будущего человечества объяснили, почему люди не могут найти инопланетян, несмотря на все предпринятые по исследованию космоса усилия.