Ученые обнаружили, что Земля отдаляется от Солнца

Группа ученых выяснила, что Земля постепенно отдаляется от Солнца. Все чаще на нашей планете происходят различные катаклизмы, влияющие на окружающую среду.

Ранее исследователи заявили, что глобальное потепление станет причиной исчезновения жизни на Земле. Но это утверждение оказалось ложным.

Ученые полагают, что из-за высоких температур могут растаять ледники, а значит повысится уровень Мирового океана, который затопит прибрежные территории.

С 2009-ого года, как показывают наблюдения, наша планета отдаляется от Солнца на 15 сантиметров. Ученые прогнозируют, что третья от Солнца планета может оказаться на одном уровне с Марсом, что повлияет на ее атмосферу, пишет actualnews.org.