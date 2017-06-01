На Земле появилась черная дыра

Специалисты направили всю силу рентгеновского лазера в одну точку, ширина которой не превышала 100 нанометров. Ученым удалось добиться мощности в 10 млрд гигаватт на квадратный сантиметр. В результате эксперимента они смоги создать искусственную черную дыру на Земле.

Также ученые изучили то, как свойства атома влияют на частицы, на которые не влияет рентгеновское излучение. Они соединили йод с молекулами метана и этана. В результате эксперимента атомы йода потеряли гораздо больше электронов, чем предполагали специалисты. Кроме того, они сразу же начали притягивать к себе электроны из других частей молекулы, разгонять их и выбрасывать пучками. Отмечается, что это похоже на то, что происходит с космическими черными дырами.