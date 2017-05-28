Ученые рассказали, как правильно мыть руки

Американские исследователи сообщили, что им удалось определить, какой способ мытья рук считается самым правильным.

Исследователи из Флориды отметили, что есть различия в представлениях людей о том, как же все-таки правильно мыть руки. Оказалось, что всего 5% от общего населения планеты делают это правильно, остальные совершают ошибки при выполнении этого несложного ежедневного ритуала. Оказалось, что на качество мытья рук влияют такие показатели, как температура воды, а также использование тех или иных антисептиков, которые помогают бороться с бактериями на поверхности рук человека.

При этом, есть множество споров о том, какой температуры должна быть вода во время мытья рук, чтобы она смогла убить все микробы. Так, исследование показало, что температура воды влияет на качество мытья рук меньше, чем остальные факторы. По словам ученых, можно мыть руки холодной водой и делать это достаточно качественно для того, чтобы избавиться от различных бактерий и микробов, а можно не смыть их даже очень горячей водой.

Кроме того, исследование показало, что руки мыть лучше всего мылом и водой, потому как никакие антибактериальные средства не справятся с этой задачей лучше. Однако за неимением мыла можно использовать другие моющие средства, а также можно мыть хотя бы простой водой, если нет других вариантов.

Чем сушить руки также важно: дома можно пользоваться многоразовым полотенцем, а вот в общественных местах лучше отдать предпочтение одноразовым полотенцам или сушуарам, чтобы не собрать на руки больше бактерий.

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