Ученые «взвесили» все население Земли

Ученые из Великобритании определили, сколько весит все население планеты. По их расчетам, общая масса землян составляет приблизительно 287 млн тонн.

Примечательно, что больше 18 тонн приходится на тучных людей или людей, которые страдают от ожирения. Средний вес человека безотносительно пола оценивается в 62 килограмма. В основу расчетов легла статистика Всемирной организации здравоохранения

Ранее китайские ученые сообщили, почему употребление в пищу перца чили вызывает активное снижение веса.