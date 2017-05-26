В Сибири найдены артефакты неизвестной культуры

В нижнем течении Оби в районе устья реки Казым обнаружен клад с уникальными предметами, аналоги которым неизвестны.

Находку совершил рыбак-любитель Андрей Череминын в 2014 году. Он обнаружил 25 уникальных предметов, в том числе литые бронзовые диски с рельефной поверхностью. За три года археологи отреставрировали и подробно изучили их и пришли к выводу , что артефакты принадлежали ранее неизвестной археологической культуре.

По мнению исследователя Петра Шульги, эти диски могли производиться, начиная с середины III века до нашей эры в переднеазиатских ремесленных центрах, копировавших индийские зеркала-погремушки, но уже в своей традиции, а позднее своеобразный рельеф дисков с конусами и валиками был уже воспринят культурой населения Нижней Оби и потом ещё несколько столетий воспроизводился на различных бляхах и пряжках.

Об этом говорят остальные диски того же казымского клада они практически без орнамента, повторяют лишь исходную форму своих прототипов, но с уклоном в сибирский стиль вместо цепочки солярных знаков по краю можно видеть обычный венчик, словно из бусин , - отмечает ученый.