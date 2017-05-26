Чтение радикально меняет мозг человека

У ранее незнакомых с чтением взрослых людей происходят изменения не только в пределах больших полушарий мозга.

Международная группа ученых, включая сотрудников Института когнитивных наук и неврологии им. Макса Планка (Лейпциг, Германия), обнаружила, что процесс чтения вызывает у людей более значительные нейропластические изменения, чем предполагалось ранее. Об этом сообщает журнал Science Advances.

С помощью магнитно-резонансной томографии испытуемых, занимающихся упражнениями в чтении, обследовали в течение нескольких месяцев. В исследовании участвовали неграмотные жители Индии. Выяснилось, что чтение у ранее неграмотных людей вызывает изменения не только в ареалах больших полушарий мозга, но также в таламусе и стволовых отделах.

Михаэль Шкайде, Институт когнитивных наук и неврологии им. Макса Планка: “Мы наблюдали, что так называемые Colliculi superiores, являющиеся частью ствола головного мозга, и задний бугорок таламуса со временем теснее связываются со зрительными ареалами больших полушарий.”