Ученые обнаружили Ноев ковчег - СМИ

Группа исследователей из Noah s Ark Ministries International (NAMI) утверждает, что им с вероятностью в 99,9% удалось обнаружить Ноев ковчег, сообщает Daily Express .

Предположительно, Ковчег находится под толстым слоем снега и вулканической породы на горе Арарат в Турции.

Исследователи NAMI утверждают, что примерно на высоте 400 м над уровнем моря им удалось обнаружить деревянные фрагменты. Проведя углеродный анализ находки, исследователи пришли к выводу, что возраст фрагментов составляет 4800 лет.

По словам одного из членов группы Ман-Фай Юэна, пока нельзя утверждать на 100%, что данные обломки принадлежат Ноеву ковчегу , однако вероятность того, что это все-таки так, составляет 99,9%.