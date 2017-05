Ученые: в космосе рожать безопасно

Wakayama et al./PNAS

В космосе возможно деторождение — к такому выводу пришли японские ученые в результате успешного эксперимента. Высушенная сублимацией и хранившаяся девять месяцев на Международной космической станции (МКС) сперма оказалась способной дать здоровое потомство у мышей. Об эксперименте рассказывается на страницах журнала Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ежедневная доза радиации на МКС в среднем в сто раз больше, чем на Земле, что представляет серьезнейшую угрозу для размножения путешествующих в космосе живых организмов. Однако сперма мышей, которая пробыла на МКС 288 дней, а потом была возвращена на Землю, оплодотворила яйцеклетки in vitro, помещенные затем в живых мышей, дала совершенно здоровое потомство.

Уровень повреждений ДНК у «космических» сперматозоидов оказался чуть выше, чем у контрольных образцов, однако в процессе оплодотворения эти нарушения «исправились» самостоятельно. Показатели рождаемости и соотношение полов — такое же, как у контрольной группы. Способность к зачатию потомства у зачатых таким образом животных также оказалась неповрежденной.

Это был первый эксперимент, где способность млекопитающих к размножению испытывалась в космических условиях. Терухико Вакаяма (Университет Яманаси в Кофу), руководитель проекта, уверен, что в будущем люди смогут жить в открытом космосе много лет и даже многими поколениями — благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям. На следующем этапе ученые планируют отправить на МКС эмбрионы мышей и «выращивать» их в условиях невесомости.