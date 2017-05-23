В Ростове-на-Дону археологи обнаружили более 40 древних захоронений. Специалисты утверждают, что их возраст составляет примерно 2 тыс. лет. Об этом сообщает «Российская газета»

По словам руководителя археологической экспедиции Александра Нечипорука, в городе специалисты нашли захоронения простых жителей. Теперь эксперты смогут подробнее узнать о жизни древних обитателей Дона.

«Кроме того, с найденными останками позже будут работать антропологи и палеонтологи, что даст возможность узнать о причинах смерти людей и восстановить их первоначальный облик», - рассказал Нечипорук.

По мнению специалистов, некрополис (город мертвых) принадлежит Ростовскому городищу, где около двух тысяч лет назад проживали меоты, боспорские греки и сарматы.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону специалисты обнаружили три склепа.