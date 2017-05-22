Названы сроки достижения человечеством десяти ближайших звезд

Физик Рене Хеллер из Института Макса Планка по исследованию Солнечной системы (Германия) оценил время, в течение которого человечество может достигнуть десяти ближайших к Солнцу звезд. Препринт исследования имеется в редакции «Ленты.ру»

Достигнуть ближайших десяти звезд человечество может через примерно сто лет. Прогноз Хеллера основан на предположении, что в течение ближайших 45 лет на Земле научатся создавать космические аппараты, разгоняющиеся до 0,2 скорости света. Эксперт полагает, что достижение таких скоростей вполне доступно человечеству.

Хеллер провел анализ двухсотлетних исторических данных, согласно которому рост скорости, развиваемой созданными человеком транспортными средствами (от паровозов до станции Voyager 1), происходит быстрее, чем считалось ранее (в среднем 4,72 процента в год).