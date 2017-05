Названы сроки достижения человечеством десяти ближайших звезд

Достигнуть ближайших десяти звезд человечество может через примерно сто лет. Прогноз Хеллера основан на предположении, что в течение ближайших 45 лет на Земле научатся создавать космические аппараты, разгоняющиеся до 0,2 скорости света. Эксперт полагает, что достижение таких скоростей вполне доступно человечеству.

Хеллер провел анализ двухсотлетних исторических данных, согласно которому рост скорости, развиваемой созданными человеком транспортными средствами (от паровозов до станции Voyager 1), происходит быстрее, чем считалось ранее (в среднем 4,72 процента в год).

В апреле 2016 года российский бизнесмен Юрий Мильнер и британский физик-теоретик Стивен Хокинг объявили о начале работ по созданию и отправке спутника к Альфе Центавра — ближайшей к Солнцу связанной системе из трех звезд. Над аналогичным проектом, называемым DE-STAR (Directed Energy System for Targeting of Asteroids and ExploRation), еще раньше начали работать в НАСА