Открыто антитело, заставляющее иммунитет убивать рак

Американские ученые открыли необычное антитело, которое может присоединяться к клеткам и заставлять их уничтожать раковую опухоль.

По словам специалиста Гарвардского университета Говарда Уайнера, это открытие было случайным. Оно произошло во время изучения особой группы Т-клеток, которые, предположительно, могут блокировать развитие заболеваний.

Уайнер отметил, что его команда много лет работает над лечением аутоиммунной болезни, при развитии которой иммунные клетки начинают атаковать нейроны мозга. Ученые надеялись создать антитело, которое бы «научило» клетки не нападать на нервную ткань, а переключать на действующие угрозы.

Эксперимент, проведенный на мышах, показал, что антитела действительно заставляют иммунные клетки проникать внутрь опухолей. После этого их рост либо замедляется, либо полностью прекращается. Подобная реакция наблюдалась для меланомы, рака мозга и рака прямой кишки.

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