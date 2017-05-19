Раскрыты новые подробности появления жизни на Земле

Группа ученых из Университетского колледжа Лондона раскрыла механизм, с помощью которого возникли отдельные элементы РНК — рибонуклеотиды. Этот процесс был необходим для возникновения первых в мире РНК, являющихся предшественниками жизни на Земле. Пресс-релиз исследования опубликован на сайте Phys.org.

Нуклеотиды являются молекулами, которые делятся на два класса: пурины и пиримидины. Ранее считалось, что эти группы не могли образоваться вместе, поскольку условия их синтеза не совместимы. Однако результаты новой работы показали, что молекулы 8-оксо-аденозин и 8-оксо-инозин, являющиеся пуринами, могут формироваться в той же среде, что и пиримидины. Эти соединения, вероятно, играли важную роль в появлении первых нуклеиновых цепочек еще до появления «канонических» нуклеотидов, то есть содержащих азотистые основания А, U, G или С.

В будущем ученые планируют выяснить, могут ли цепочки из 8-оксо-пуринов кодировать последовательность белка, что подтвердит их возможное участие в формировании РНК-мира.

РНК-мир — один из гипотетических этапов возникновения жизни, когда хранение генетической информации и ферментативную активность осуществляли ансамбли рибонуклеиновых кислот. Позднее на основе РНК-мира появились белки и ДНК, а РНК стали выполнять посредническую функцию.