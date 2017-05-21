Антарктида станет зеленым континентом

Британские ученые из Эксетерского университета заявили, что глобальное потепление вскоре превратит Антарктиду в зеленый континент, сообщила «Газета.ru»

По данным исследований, в течение последний 50 лет темпы распространения растений на южном материке Земли серьезно увеличились. Дальнейшее потепление приведет к значительному увеличению площадей, покрытых мхом.

Конечно, Антарктида не станет зеленой полностью, поправляются ученые, но она будет куда более сильно покрыта мхами и другими растениями, чем в настоящее время. Мхи являются прекрасными колонизаторами пространств, освобождающихся от вековых ледников.

Напомним, расчеты, проведенные совместно американскими и голландскими учеными показали, что если человечество не вмешается в процесс изменения климата Антарктики до 2050 года, то уже к 2100 году спасать ледники Антарктиды будет поздно. Вследствие повышения температуры и под воздействием океанических течений они могут разрушиться и сползти в океан, что приведет к подъему его уровня и затоплению прибрежный районов.