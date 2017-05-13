В Антарктиде обнаружили исполинский метеоритный кратер

Ученые пришли к выводу, что в Антарктиде существует огромный метеоритный кратер, скрытый под ледяным панцирем, передает ФБА "Экономика сегодня"

Сегодня наибольший на Земле кратер от метеорита, как считают специалисты, находится в ЮАР. Город Вредефорт был построен в области кратера, диаметр которого равен 300 км.

Однако ученые полагают, что кратер Уилкса, располагающийся в Антарктиде, по своим размерам превышает южноафриканского собрата. Снимки из космоса позволяют предположить, что под ледником скрывается некий объект кольцевидной формы, диаметр которого достигает 500 км.

Многие ученые утверждают, что это кратер, образовавшийся после столкновения с Землей гигантского метеорита.