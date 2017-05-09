Обнаружен крайне необычный способ укрепить кости

Умеренное потребление текилы способно повысить поглощаемость костями кальция, магния, и таким образом укрепить их, передает Independent со ссылкой на Science Daily.

Издание пишет, как нетрудно догадаться, о работе специалистов из Центра передовых исследований в Мехико. Согласно выводам последних, все дело в таком ингредиенте текилы как голубая агава. Как раз это растение содержит вещества, способствующие "усвоению" кальция и магния костной тканью.

- Причем имеющиеся в агаве фруктаны при взаимодействии со здоровой кишечной микрофлорой способствуют формированию новых клеток костной ткани даже при остеопорозе (заболевании скелета), - отмечает доктор Мерседес Лопес (Mercedes Lopez).

Специалист ссылается на эксперимент с мышами. Подопытные животные производили почти на 50 процентов больше остеокальцина (самого информативного маркера формирования кост, показывающего рост новой кости) после того, как их кормили фруктанами голубой агавы.

Удивительные свойства мексиканского кактуса специалисты планируют использовать для создания препарата, который помог в лечении остеопороза.

Между тем, согласно данным Международного фонда остеопороза, в мире порядка 200 миллионов человек страдают от заболевания скелета, и каждый пятый перелом кости, случающийся у людей в возрасте после 50 лет, происходит как раз из-за этого недуга.