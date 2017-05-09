Астрономы открыли две гигантские экзопланеты

Международная группа астрономов обнаружила две новые гигантские экзопланеты массой с Сатурн, которые вращаются вокруг красных карликов спектрального класса М. С подробностями можно ознакомиться в arXiv.

Планеты обнаружили исследователи, работающие в проектах Оптического Эксперимента по Гравитационному Линзированию (OGLE) и Наблюдения микролинзирования в астрофизике (MOA). OGLE проводит наблюдения при помощи 1,3-метрового Варшавского телескопа, расположенного в чилийской обсерватории Лас-Кампанас, а MOA – при помощи 1,8-метрового телескопа MOA-II, расположенного в университетской обсерваторией Маунт Джон в Новой Зеландии. Главная цель этих двух проектов – изучение формирования планет вокруг звезд поздних спектральных классов.

Новые планеты получили обозначения OGLE-2013-BLG-0132b и OGLE-2013-BLG-1721b. Обе экзопланеты вращаются вокруг красных карликов спектрального класса М за пределами снеговой линии.

OGLE-2013-BLG-0132b имеет массу около 0,29 масс Юпитера и вращается вокруг своей звезды на расстоянии 3,6 а.е. Сама планета находится на расстоянии около 12,7 тысяч световых лет от Земли и имеет массу около 0,54 масс Солнца. OGLE-2013-BLG-1721b имеет массу около 0,44 масс Юпитера и вращается вокруг своей звезды на расстоянии 2,6 а.е. Планета имеют массу примерно 0,46 масс Солнца и находится на расстоянии 20 тысяч световых лет от Земли.

Ученые отметили, что при помощи камеры ближнего инфракрасного спектра NIRCam на Космическом телескопе имени Джеймса Вебба, который будет запущен в космос в конце 2018 года, они смогут больше узнать о свойствах этих двух планетных систем.