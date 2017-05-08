Уфологи рассекретили тайны NASA

Большинство уфологов едины во мнении, что руководство NASA утаивает огромный объем информации от человечества, чтобы не привести в состояние шока рядовых граждан планеты Земля, которые, по мнению NASA, не готовы к подобным откровениям.

Как заявляют ученые, работники NASA скрывают несколько основных секретов от населения нашей планеты. Во-первых, ученые считают, что NASA много раз наблюдало, а может и контактировало с НЛО. Во-вторых, уфологи считают, что данные, которые NASA предоставила после полета на Луну, являются неполными и часть из них просто засекречена. В-третьих, по словам ученых, предположения о том, что на Луне проводились ядерные испытания, могут быть правдой. В-четвертых, они считают, что в свое время ученые нацисткой Германии могли передать огромное количество данных о космосе, но после войны эти данные хранятся в строгом секрете.

Напомним, что несколько дней назад глава NASA заявил о том, что человечество в ближайшие месяцы ждет знакомство с инопланетянами.