Ученые объяснили, как легко похудеть во сне

Американские специалисты пришли к заключению, что здоровый сон снижает количество жира в организме человека.

В рамках своего эксперимента ученые разделили добровольцев на две группы. Члены первой группы активно занимались фитнесом, а в перерыве на отдых спали в течение 45 минут. Другая группа занималась физической активностью без перерыва на сон.

В итоге оказалось, что у добровольцев, которые делали сон-час, на 50 процентов сократился объем жира в сравнении с другой группой.

Ученые нашли объяснение этому эффекту. Дело в том, что жир сжигается под воздействием тестостерона, который выделяется в организме поле физических нагрузок во время сна.