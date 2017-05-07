Ученые рассказали, как худеть во сне

Исследователи из США дали рекомендации по эффективному похудению во сне. Они рассказали, что им удалось разработать методику похудения без нагрузок. Оказалось, что есть определенные рекомендации, которые позволяют людям худеть во время сна.

Во время своего эксперимента, чтобы выяснить, как можно худеть во сне, ученые организовали фитнес-группы. Половина группы делали в занятиях перерыв на 45 минут, чтобы поспать в отдельной комнате, а вторая половина группы продолжили заниматься по стандартному графику.

После этого исследования ученые пришли к выводу, что отдых позволяет снизить уровень жира в организме человека на 50%. Таким образом, исследователи доказали, что регулярность отдыха важна для того, чтобы улучшить скорость похудения. По словам исследователей, такой эффект связан с тем, что гормон тестостерон вырабатывается не только во время занятий, но также и во время сна. Ученые говорят, что это открытие позволило прийти к выводу, что похудеть можно даже во время сна, не предпринимая никаких других усилий.

Также ученые говорят, что для того, чтобы похудеть, важно в районе шести часов вечера стоит принимать теплую ванну, которая также помогает ускорить обмен веществ. За 30 минут до сна ученые рекомендуют надеть теплые носки, что поможет уснуть гораздо быстрее, и к 22:30 лечь спать.

Кроме того, рекомендуется спать рекомендуются на левом боку, что может снизить риск кислородного рефлюкса и повысить скорость похудения. Ученые говорят, что эти рекомендации способны улучшить общее состояние орагизма. Ранее ученые заявили, каким способом лучше всего похудеть.