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Ученые: сокращение производства мяса уменьшит парниковый эффект
Британские ученые выяснили, что употребление насекомых в пищу может спасти Землю от парникового эффекта и уменьшить количество дыр в озоновом слое, сообщает «Федеральное агентство новостей».
Эксперты издания Global Food Security заявили, что если число выращиваемого для употребления скота сократится хотя бы на 50%, то это уменьшит губительный для планеты парниковый эффект.
Авторы исследования отметили, что скотоводческие фермы являются одним из главных производителей парниковых газов. В то же время сокращение производства мяса позволит освободить миллионы гектаров земли, что окажет благоприятный эффект для природы.
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