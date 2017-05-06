Ученые: сокращение производства мяса уменьшит парниковый эффект

Британские ученые выяснили, что употребление насекомых в пищу может спасти Землю от парникового эффекта и уменьшить количество дыр в озоновом слое, сообщает « Федеральное агентство новостей ».

Эксперты издания Global Food Security заявили, что если число выращиваемого для употребления скота сократится хотя бы на 50%, то это уменьшит губительный для планеты парниковый эффект.

Авторы исследования отметили, что скотоводческие фермы являются одним из главных производителей парниковых газов. В то же время сокращение производства мяса позволит освободить миллионы гектаров земли, что окажет благоприятный эффект для природы.