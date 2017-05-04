На Балтике найдены две советские подводные лодки

Разведывательно-водолазная команда на своей странице в Facebook опубликовала фотографии двух советских подводных лодок, найденных на дне Балтийского моря.

Участники экспедиции предполагают, что найденные субмарины являются подлодками Щ-406 ГСС и Щ-320.

Известно, что подлодкой Щ-406 командовал капитан 3-го ранга, Герой Советского Союза Евгений Осипов . По одной из версий подлодка проекта Щука была потоплена 1 июня 1943 года в районе Порккалан-Каллбода финскими силами противолодочной обороны, по другой, в этот же день Щ-406 была атакована в районе острова Вайндло немецким самолётом и кораблями 24-й десантной флотилии гитлеровцев, но, возможно, что Щ-406 подорвалась на минах.

Участникам экспедиции предстоит выяснить как именно погиб экипаж советской субмарины.

Второй подлодкой Щ-320, найденной в Балтийском море, командовал капитан 3-го ранга Иван Вишневский

В ночь на 2 октября 1942 года подлодка вышла в боевой поход, на связь не выходила и на базу не вернулась. Предполагаемая причина гибели подрыв на мине. 23 октября 1942 года подводная лодка Щ-320 была награждена орденом Красного Знамени.

Экспедиция продлится до 7 мая.