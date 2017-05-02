На основе бумаги сделали дезинфицирующий материал

Исследователи Университета Рутгерса нашли недорогой и эффективный способ убивать бактерии и дезинфицировать поверхности с помощью материала на основе бумаги.

«Бумага является древний материалом, который обладает уникальными свойствами, пригодными для новых приложений», говорит ведущий исследователь Аарон Маццео. «Мы обнаружили, что приложение высокого напряжения к пакетированным листам металлизированной бумаги, позволяет генерировать плазму, представляющую собой сочетание тепла, ультрафиолетового излучения и озона, который убивает микробы».

В будущем, дезинфекция на бумажной основе может быть использована для одежды, которая стерилизует себя, устройств, дезинфицирующих лабораторное оборудование и умных бинтов для лечения ран. новый материал состоит из бумаги с тонкими слоями алюминия и узоров в виде шестигранника, которые служат в качестве электродов для получения плазмы или ионизированного газа.

«Насколько нам известно, мы первыми использовали бумагу в качестве основы для создания плазмы», утверждает соавтор Джингджин Кси.

В экспериментах нового дезинфицирующего средства ученые уничтожили более 99 процентов Saccharomyces cerevisiae и более 99,9 процента E.coli. Большинство бактерий кишечной палочки безвредны и являются важной частью здорового желудочно-кишечного тракта человека. Тем не менее, некоторые ее виды могут вызвать диарею, инфекцию мочевых путей, пневмонию и другие заболевания.

«Предварительные результаты показали, что наш дезинфицирующий материал может убить споры бактерий, которые трудно убить, используя обычные методы стерилизации. Наша следующая цель заключается в проверке, насколько эффективна эта система дезинфицирующее в убийстве спор», добавляют авторы .