Ученые нашли сознание у детей уже на пятом месяце жизни

Оригинальная методика, разработанная нейрофизиологами из Франции, позволила выявить наличие самосознания у человека уже на пятом месяце жизни. Возможно, это происходит даже раньше, сообщил журнал Science.

Ученые решили выяснить, когда младенец начинает понимать собственные действия, помнить их, анализировать и отличать от поступков других людей при помощи исследования, основным принципом которого стало отслеживание активности мозга при просмотре фотографий. Взрослым и маленьким детям демонстрировали поочередно три снимка: изображение лица, а также две «маски», на которых часть черт была заменена точками различных цветов. Промежутки между демонстрацией составляли лишь несколько миллисекунд.

Ученые отметили, что попытка распознавания лица происходила даже у пятимесячных младенцев, хотя активация центров мозга, хранящих информацию о знакомых чертах, происходила медленнее, чем у взрослого человека. По мнению исследователей, это свидетельствует о наличии самосознания у грудных детей, которые довольно рано начинают воспринимать окружающую действительность.

Недавно ученые выяснили, что нехватка продуктов питания ведет к развитию различных психологических расстройств. Согласно статистическим данным, недостаток продуктов питания в настоящее время испытывают примерно 795 миллионов жителей нашей планеты.