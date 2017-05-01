Вождение автомобиля делает человека умнее

Специалисты из США провели масштабный эксперимент, в которое приняли участие около 2 тысяч человек. Среди них были люди, которые умеют водить машину, а также те, кто вообще не любит садиться за руль.

В результате исследования удалось установить, что у водителей в правой части головного мозга наблюдается повышенная активность.

Участники исследования смотрели видеоролики с различными ситуациями, которые связаны с перемещением на местности, дороге и открытом пространстве. Экспертам удалось доказать, что водители авто обладают более сильной реакцией, а их мозг реагировал гораздо быстрее.

Также ученые отметили, что эти показатели связаны с тем, что у водителей образуются дополнительные нейронные цепочки. У людей, которые не водят автомобили, они отсутствуют.