Ученые рассказали об опасности сыров

Исследователи из Швейцарии сделали неожиданное открытие: они заявили, что употребление в пищу сыра может приводить к тому, что у человека разовьется устойчивость к антибиотикам.

Это связано с тем, как в настоящий момент происходит процесс приготовления сыра. Он создается из молока, в котором содержатся антибиотики.

Ученые говорят, что антибиотики попадают в молоко из организма коров, которые получают препараты для профилактики или для лечения разного рода болезней. В итоге вещества в процессе переработки молока изменяются, однако по-прежнему остаются активными и могут влиять на организм человека.

При постоянном употреблении в пищу таких веществ в организме человека может вырабатываться устойчивость к антибиотикам.

Эта проблема остро стоит в настоящий момент, поскольку во всем мире все чаще фиксируется устойчивость к антибиотикам и люди становятся снова уязвимы для разного рода болезней, лекарства от которых были найдены ранее. В связи с этим ученые постоянно находятся в поисках все более сильных антибиотиков, которые смогут спасти в будущем человечество.

Это же открытие говорит о том, что возможно людям стоит изменить способ приготовления сыра, поскольку это также делает свой вклад в развитие устойчивости.

Кроме того, исследователи отмечают, что любой молочный продукт имеет микроорганизмы, не представляющие опасности для людей, но он может обезвредить самые сильные лекарства. Также это вещество может, наоборот, провоцировать развитие некоторых болезней, вызывая мутацию вирусов, и очень серьезные последствия для здоровья людей.

Ранее ученые назвали лучшие диетические сыры.