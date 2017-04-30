Не хуже пилюль:ученые обнаружили обезболивающий эффект от пары пинт пива

Но как при этом избавить организм пациента от вредного воздействия алкоголя - специалисты не знают.

Ученые предупреждают, что их исследование вовсе не о пользе алкоголя, это всего лишь один из эффектов, который они заметили, но как его использовать, избегая вредного алкогольного воздействия на организм, они еще не придумали.

Болеутоляющее во время похмелья, когда мутит и раскалывается голова – отличная идея. Однако, новое научное исследование свидетельствует о том, что пара кружек пива помогают не только при похмелье, но и при обезболивании.

18 исследований учеными университета в Гринвиче показали, что пиво – болеутоляющее не хуже парацетамола. Из-за того, что пара пинт пива повышает на 0,08 процента содержание алкоголя в крови, болевой порог повышается, сообщает британская Independent.

Как заявили ученые, эффект обезболивания объясняет тот факт, что люди, испытывающие частые боли, привыкают к алкоголю, который действует, как анальгетик. Если бы не побочные эффекты, пиво могло бы посоревноваться с парацетамолом в фармакологии.

Пока, правда, ученые не установили, за счет чего достигается обезболивающий эффект после употребления пива. Возможно, оно влияет на мозговые рецепторы, а возможно, снижает уровень тревожности, из-за чего боль воспринимается не так критично.

Как сказал доктор Тревор Томпсон (Dr Trevor Thompson) изданию The Sun, алкоголь действует почти как опиоидный наркотик, как кодеин, и эффект сильнее, чем у парацетамола.

- Если бы мы могли сделать средство без вредных алкогольных эффектов, получилось бы нечто гораздо лучшее, чем то, что мы используем в качестве обезболивающих сейчас.