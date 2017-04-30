Ученые объяснили, почему еда в самолетах такая безвкусная

Бортовая кухня считается невкусной, так как вкусовые рецепторы человека сильно притупляются в небе. Такой вывод сделали немецкие исследователи из Института строительной физики в ходе проведенного эксперимента в 2015 году, передает журнал Forbes.

Как они пояснили, пассажиры часто жалуются на безвкусие подаваемых блюд, кофе зачастую кажется горьким, еда недосоленной. Бортпроводники не подают множество калорийных продуктов. В частности к их числу относятся рубленое мясо, фарш, вареные колбаски, паштеты, творог, заправленные салаты, пирожные с заварным и белковым кремом. Эти продукты быстро портятся.

Ученые решили выяснить, что же на самом деле происходит с едой в небе. Они провели тесты в металлической трубе. Она представляла собой фюзеляж пассажирского самолета. В ней они воссоздали испытуемым полетные условия. Соблюдались такие параметры, как сухость воздуха, давление и вибрация от полета.

Добровольцы в свою очередь ели, пили, а исследователи фиксировали их вкусовые ощущения. Выяснилось, что едоки были недовольны, они словно «простыли».

Как пояснили наблюдатели, у людей снизился уровень кислорода в крови, а их слизистая пересохла, более того, их слюна стала вязкой, поэтому смачивать пищу им стало сложнее. При низком давлении люди плохо воспринимали запахи и вкусы, прежним осталось только восприятие пряного, кислого и горького.

Единственным спасителем в небе оказался томатный сок. Содержание в нем глутаминовой кислоты способно обновлять человеческие рецепторы.

Впрочем, как отметил сайт НТВ, гастрономические чудеса случаются только на длинных перелетах на суперсовременных больших самолетах А380, Boeing 777, Dreamliner и им подобным. Объясняется это просто, свой вклад вносят технологии. На таких самолетах давление и влажность приближены к земным, поэтому и разницы во вкусе нет.

В апреле текущего года первый в мире бесцветный кофе создали в Словакии. На вид это обычная бутылка с водой. Однако ее разработчики — братья Дэвид и Адам Нэги уверяют, что кофе сделан из высококачественных зерен Арабики. Теперь любители этого напитка смогут попрощаться с желтым налетом на зубах.

Новый продукт не отличается по вкусу от привычного черного кофе и обладает таким же тонизирующим эффектом. Способы его приготовления братья держат в секрете. Им потребовалось около трех месяцев испытаний, чтобы вывести прозрачную формулу кофеина. Согласно расценкам на сайте продавцов, стоимость двух бутылочек составляет 5,99 евро, а пяти — 14,99 евро.