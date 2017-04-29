Российские деятели науки и искусства удостоены японского ордена Восходящего солнца

Известные российские деятели науки и искусства, а также журналист-международник удостоены японского Ордена Восходящего солнца различных степеней. Они награждены по случаю национального праздника - Дня Сёва, посвященного предыдущему, ныне покойному японскому императору.

Среди награжденных числится также известный журналист-международник, обозреватель "Российской газеты" Всеволод Овчинников, чьи репортажи из Китая, Японии и Великобритании, по признанию премьер-министра РФ Дмитрия Медведева , в свое время были "окном в мир" для миллионов людей. Широко известна его книга "Ветка сакуры", которую хорошо знают даже японцы.

В общей сложности орденами награждены 29 апреля свыше 4 тысяч человек. Среди них - 105 иностранцев из 45 государств и территорий, которые, по мнению Токио, внесли особый вклад в мировую культуру и развитие отношений с Японией. Среди них, например южноафриканский биолог, лауреат Нобелевской премии в области медицины и физиологии 2002 года Сидней Бреннер и бразильский футболист японского происхождения Сержио Этиго.