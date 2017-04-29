Серхио Канаверо успешно пересадил голову крысе

Хирург Серджио Канаверо и его китайский коллега Сяопин Рен провели успешную операцию по пересадке головы крысе, сообщает The Independent

Голову и передние лапы крысы-донора пересадили рядом с головой крысы-реципиента. В ходе операции также была использована третья крыса, с ее помощью поддерживали кровяное давление. Эксперимент был повторен на ряде других крыс. Большинство из них жили в течение 36 часов после процедуры.

Однако это было воспринято как успех Канаверо, так как его цель состояла в том, чтобы избежать серьезной потери крови в ходе операции.

В прошлом году Канаверо заявил, что успешно выполнил пересадку головы обезьяне, которая прожила после этого 20 часов, после чего ее усыпили.

Несмотря на плохую выживаемость крыс, Канаверо заявил, что подобные операции - важный шаг в области пересадки органов на людях.