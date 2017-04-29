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Серхио Канаверо успешно пересадил голову крысе
Фото: CNS Neuroscience and Therapeutics
Хирург Серджио Канаверо и его китайский коллега Сяопин Рен провели успешную операцию по пересадке головы крысе, сообщает The Independent.
Голову и передние лапы крысы-донора пересадили рядом с головой крысы-реципиента. В ходе операции также была использована третья крыса, с ее помощью поддерживали кровяное давление. Эксперимент был повторен на ряде других крыс. Большинство из них жили в течение 36 часов после процедуры.
Однако это было воспринято как успех Канаверо, так как его цель состояла в том, чтобы избежать серьезной потери крови в ходе операции.
В прошлом году Канаверо заявил, что успешно выполнил пересадку головы обезьяне, которая прожила после этого 20 часов, после чего ее усыпили.
Несмотря на плохую выживаемость крыс, Канаверо заявил, что подобные операции - важный шаг в области пересадки органов на людях.
В конце февраля 2015 года Канаверо сообщил, что запускает проект по пересадке человеческой головы. Добровольцем в этом эксперименте будет россиянин Валерий Спиридонов, который прикован к инвалидному креслу из-за спинальной мышечной атрофии.
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