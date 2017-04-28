Ученые расшифровали язык дельфинов

Шведские ученые разработали технологию, с помощью которой можно расшифровывать язык дельфинов.

Обрабатывать сигналы животных будет искусственный интеллект.

По словам экспертов, дельфины во время общения друг с другом могут издавать 186 различных звуков.

Используя дешифрующую программу, ученые проанализировали более 40 языков, которые использует человек. Специалисты уверены, что программа способна расшифровать и язык дельфинов.

В планах исследователей составить целый словарь языка этих водных млекопитающих. На изучение темы, по их расчетам, может уйти три года. Ученые уже успели записать более 80 звуков для программы.