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ФБА «Экономика сегодня»

Ученые расшифровали язык дельфинов

Шведские ученые разработали технологию, с помощью которой можно расшифровывать язык дельфинов.
Обрабатывать сигналы животных будет искусственный интеллект.
По словам экспертов, дельфины во время общения друг с другом могут издавать 186 различных звуков.
Используя дешифрующую программу, ученые проанализировали более 40 языков, которые использует человек. Специалисты уверены, что программа способна расшифровать и язык дельфинов.
В планах исследователей составить целый словарь языка этих водных млекопитающих. На изучение темы, по их расчетам, может уйти три года. Ученые уже успели записать более 80 звуков для программы.
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