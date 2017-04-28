Найден способ избавиться от генетической предрасположенности к ожирению

Международный коллектив ученых пришел к выводу, что регулярные занятия физической активностью способны снизить негативное влияние генетических факторов, предопределяющих склонность человека к ожирению. Соответствующее исследование опубликовано в журнале PLOS Genetics.

Специалисты установили, что регулярные занятия физической культурой снижают активность гена FTO, наличие которого повышает вероятность развития ожирения, примерно на тридцать процентов.

К подобным выводам ученые пришли, проведя метаанализ данных, объединяющих информацию о более 200 тысяч человек. Специалисты полагают, что занятия физкультурой, вероятно, изменяют активность не только FTO, но и других 11 генов, открытых в ходе исследования и также связанных с ожирением.

Ученые отмечают, что физическая активность по-прежнему остается главным фактором, снижающим риск появления у человека избыточной массы тела.