В Турции найден гроб с телом российского генерала

В Турции строители обнаружили гроб с российским генералом. Захоронение относится к XIX веку. Об этом сообщает издание Hürriyet Daily News

Гроб обнаружили в провинции Ардаган на востоке страны. Рабочие обнаружили захоронение во время строительства жилого дома. Вызванные на место археологи определили по военной форме, что останки принадлежат российскому генералу. Вероятно, военнослужащий царской армии погиб во время одного из походов российской армии в Закавказье и Турцию. Предполагается, что генерал мог быть захоронен в этой местности после 1878 года, когда территория возле Карса вошла в состав Российской империи.