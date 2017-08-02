Ученые рассказали о пользе сериалов

Исследователи из США сообщили, что им удалось доказать, что просмотр сериалов может принести пользу.

В настоящий момент популярность сериалов постоянно увеличивается. Все больше людей становятся поклонниками самых разных сериалов, многие поклонники сериалов отказываются от чтения книг или других занятий, предпочитая просмотр любимого фильма.

При этом, принято считать, что это может быть опасно для психики человека, поскольку сериалы заставляют человека оторваться от реальности. Однако последние исследования показали, что есть и польза в увлечении сериалами.

Оказывается, это действие может способствовать развитию определённых качеств, например, сострадания.

Кроме того, опыт, который зритель наблюдает в сериалах может оказаться полезным для психики человека, поскольку позволяет расширить кругозор и узнать новую полезную информацию. Однако это касается только качественной кинопродукции.

Ученые провели эксперимент, в котором приняли участие несколько сотен добровольцев. Всех участников разделили на три группы. Одна группа смотрели сериалы, вторая — художественные фильмы, а третья — ничего не смотрела. Оказалось, что полезнее для психики оказались просмотры сериалов. Кроме того, они вызывали у людей чувство сострадания.

Также добровольцы, которые смотрели сериалы позднее во время тестов на определение эмоций по фото смогли почти с точностью определить эмоции каждого человека. Это говорит о том, что сериалы увеличивают эмпатию у людей, помогая эмоционально развиваться.

При этом, женщины показывали лучше результаты, чем мужчины.

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