Рассчитаны параметры миссии к Проксиме Центавра

Астроном Дэвид Киппинг из Колумбийского университета (США) рассчитал параметры солнечного паруса, при помощи которого можно отправиться к Проксиме Центавра — ближайшей к Солнцу звезде. Соответствующий препринт имеется в редакции «Ленты.ру».

Корабль может развить максимальную скорость в 60 тысяч километров в секунду при условии, что он будет облучаться лазером в течение примерно четырех часов, за которые корабль пройдет 5,8 астрономической единицы.

Для этого солнечный парус должен отражать более 99,99 процентов падающего на него излучения и нагреется до 300 градусов Цельсия. В общей сложности лазер должен будет передать StarChi более десяти тераджоулей энергии.

В качестве примера устройства, которое может быть отправлено к Проксиме Центавра, Киппинг рассмотрел аппарат StarChi из проекта Breakthrough Starshot. Масса такого космического корабля составляет один грамм, площадь солнечных парусов — 16 квадратных метров.

В апреле 2016 года российский бизнесмен Юрий Мильнер и британский физик-теоретик Стивен Хокинг объявили о начале работ по созданию и отправке спутника к Альфе Центавра. Аналогичный проект, называемый DE-STAR (Directed Energy System for Targeting of Asteroids and Ex loRation), есть и в НАСА