Источник: отряд космонавтов готовятся покинуть еще несколько человек

Сразу несколько опытных космонавтов в ближайшее время могут покинуть российский отряд космонавтов как по собственному желанию, так и по состоянию здоровья, сообщил ТАСС источник в ракетно- космической отрасли.

"Помимо Геннадия Падалки, написавшего заявление об увольнении, отряд космонавтов недавно покинул еще один опытный космонавт, на счету которого три космических полета, - Сергей Волков. Он также ушел по собственному желанию", - рассказал собеседник агентства, добавив, что не исключено, что в ближайшее время по состоянию здоровья отряд покинут два других космонавта, а еще один по этой же причине может быть отстранен от тренировок

ТАСС не располагает официальным подтверждением данной информации.