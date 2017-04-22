Британский историк раскрыл тайны Ленина

Британский журналист, автор вышедшей восемь лет назад книги “Революция 1989. Падение Советской империи”, Виктор Себестьен к дню рождения Ленина написал монографию о «великом человеке, перевернувшем мир» «Ленин - диктатор. Интимный портрет». В предисловии к изданию он написал, что Ленина можно считать "крестным отцом сегодняшних политиков". Он также отмечает, что вождь мирового пролетариата не был монстром, садистом или злодеем. "В отличие от Сталина, Мао Цзэдуна или Гитлера он никогда не расспрашивал о подробностях смерти своих жертв. Он мог смеяться даже над самим собой, а в личных отношениях был чрезвычайно добр, хотя о нем как о человеке в СССР практически не разрешалось писать во времена холодной войны", -- пишет британец, отрывки из книги которого цитирует "Комсомольская правда"

Касаясь родословной Ульянова, он пишет, что мать будущего вождя пролетариата Мария Бланк была наполовину еврейкой.

За свою жизнь Ульянов сменил больше ста псевдонимов, некоторыми из них пользовался всего один или два раза. Лениным он назвал себя впервые в январе 1901 года в письме к Плеханову.

"На Ленина всегда навешивали оскорбительные эпитеты, - отмечается в монографии. - «Трус», «вор», «гангстер», даже «убийца»… Но не забудем, в какие опаснейшие ситуации он попадал, какие труднейшие решения ему приходилось принимать", -- пишет Себестьен, отмечая, что характеристика "лгун" была его постоянным клеймом. Автор книги также отмечает, что письменных доказательств того, что именно Ульянов отдал распоряжение убить царскую семью, нет, однако почти наверняка все-таки именно он отдал такой приказ.Идя на такой шаг, он избавлялся от очень опасного классового врага. констатирует британский журналист.

Автор пишет также о боевых подругах Ленина, отмечая, что он умел дружить с ними и ценил их советы.Однако в Инессе Арманд Ильич видел женщину, а не только боевого товарища Они познакомились в 1909 году в парижском кафе, где он выступал.

Несмотря на стремление пары сохранить в секрете свои отношения. в парижском окружении Ильича о них знали. Знала о них и супруга Ульянова Надежда Крупская , предложившая развестись. Но он ответил отказом. Любовный треугольник сохранялся на протяжении многих лет, порвать с этими отношениями Ленин не мог. После смерти Арманд в 1920 году он резко сдал. В 1921 году Ленин выглядел совершенно больным Анализируя причины его смерти Себестьен пишет, что атеросклероз, а не венерическая болезнь, стал причиной смерти. Его отец, сестры и брат страдали тем же самым.