Главное сейчас
-
Противостоящая неонацисту девушка-скаут стала героиней в СМИ
-
Скончался заслуженный артист РФ Сергей Фетисов
-
Анкара пригрозила «случайным» ракетным ударом по американцам
-
Сенсация из Букингемского дворца, снежные праздники, безальтернативность Путина и другие события дня
-
В Киеве срочно переснимают клип для «Евровидения»
Главные события у вас в почте
На Балтике найдены две советские подлодки
Фото: uwex.org / Facebook
На дне Балтийского моря обнаружены две советские субмарины. Снимки подводных лодок опубликовала в своем аккаунте в Facebook разведывательно-водолазная группа.
По предположениям экспертов, найденные подводные лодки – это Щ-406 ГСС и Щ-320. Установлено, что субмариной Щ-406 руководил капитан 3-го ранка Евгений Осипов. Согласно одной из версий, подлодка была потоплена 1 июня 1943 года в районе Поккалан-Каллбода финскими войсками. По другой версии, Щ-406 была уничтожена немецким самолетом возле острова Вайндло. Также не исключено, что субмарина наткнулась на мину. Подводной лодкой Щ-320 командовал капитан 3-го ранка Иван Вишневский. Известно, что эта субмарина вышла в боевой поход 2 октября 1942 года и так и не вернулась на базу. Предположительно, она подорвалась на мине. Экспедиция продлится до 7 мая.
Оставить комментарий