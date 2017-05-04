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На Балтике найдены две советские подлодки

На Балтике найдены две советские подлодки
Фото:
На дне Балтийского моря обнаружены две советские субмарины. Снимки подводных лодок опубликовала в своем аккаунте в Facebook разведывательно-водолазная группа.
По предположениям экспертов, найденные подводные лодки – это Щ-406 ГСС и Щ-320. Установлено, что субмариной Щ-406 руководил капитан 3-го ранка Евгений Осипов. Согласно одной из версий, подлодка была потоплена 1 июня 1943 года в районе Поккалан-Каллбода финскими войсками. По другой версии, Щ-406 была уничтожена немецким самолетом возле острова Вайндло. Также не исключено, что субмарина наткнулась на мину. Подводной лодкой Щ-320 командовал капитан 3-го ранка Иван Вишневский. Известно, что эта субмарина вышла в боевой поход 2 октября 1942 года и так и не вернулась на базу. Предположительно, она подорвалась на мине. Экспедиция продлится до 7 мая.
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Наука
Иван Вишневский Евгений Осипов
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