Ученые рассказали о связи мозга с мечтами

Человеческие мечтания, по мнению ученых, являются инструментом познания, весьма полезным в некотором роде. Они помогают людям провести воображаемое моделирование проблем, с которыми придется когда-нибудь иметь дело, найти для них решение, разработать возможные варианты собственного будущего, сообщило издание Neuroimage.

Таким образом, блуждание мысли стоит рассматривать не как потерю контроля над собой, связанную с ошибками, а как направленное познавательное умение. Это подтверждают и результаты исследования. По словам ученых, мечтательные люди обладают более толстой корой головного мозга в определенных областях и даже двумя накладывающимися друг на друга сетями. Одна из них активна при фокусировке вокруг информации из памяти, другая отвечает за стабильность внимания.

Ученые уверены, что частые мечтания не стоит воспринимать, как тревожные сигналы, свидетельствующие о проблемах с головным мозгом. Лучше научиться контролировать их, подавляя и активируя в случае необходимости, что даст возможность максимального использования.

Напомним, ученые из Оксфордского университета выяснили, что почтовые голуби способны делиться друг с другом знаниями для поисков кратчайшего маршрута и даже передавать их по наследству. Новые поколения птиц не только оставляют информацию своим потомкам, но и дополняют ее.